3.79 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
Ürün Kodu : DR133161
%0
60.048 TL
60.048 TL
PEŞİN FİYATINA 20.016 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
3.79 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük T5080
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.26 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.25 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.07 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Blue Topaz
Ağırlık : 3.47 Karat
Kesim : Radyant
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Parlaklığıyla ilk bakışta etki bırakan bu zarif tasarım, renkli taş detaylarıyla enerjinizi yansıtır. Modern stil anlayışıyla harmanlanan klasik dokunuşlar, kombinlerinize canlılık ve şıklık katmak için bir araya getirildi.
3.79 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.26 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3-Kolyede pırlanta taşlar 0.32 karat ağırlığında, F renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir. Tasarımda yer alan blue topaz taşlar ise 3.47 karat ağırlığındadır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 3.79 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
3.79 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
PEŞİN FİYATINA 20.016 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.048 TL
60.048 TL
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