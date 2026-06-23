Gümüş İşlemeli Yeşil Tesbih
Ürün Kodu : G025216
%0
40.176 TL
40.176 TL
PEŞİN FİYATINA 13.392 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Gümüş İşlemeli Yeşil Tesbih T10461
Gümüş, 925 Ayar, 23.25 gr
Elhamdülillah yazmaktadır.
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın huzurunu çağrıştıran yeşil tonları, bu işlemeli tesbihin dingin karakterini ön plana çıkarıyor. Zarif işleme detayları, tasarıma derinlik kazandırırken geleneksel estetiği incelikle tamamlıyor. Dengeli görünümü sayesinde hem günlük kullanım hem de anlamlı bir hediye seçeneği olarak öne çıkar. Sadeliğin en güçlü hali, özenle işlenmiş detaylarda saklıdır.
Gümüş İşlemeli Yeşil Tesbih
PEŞİN FİYATINA 13.392 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.176 TL
40.176 TL
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