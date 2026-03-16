Altın Taşlı Pembe Mineli Kare Kelepçe T9869 Altın, 14 Ayar, 11,54 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pudranın yumuşak enerjisi, geometrik formun modern disipliniyle birleşerek feminen bir zarafet sunuyor. Köşeli hatların yarattığı güçlü karaktere eşlik eden taşların parıltıları, altının sıcaklığıyla teninizde adeta dans ediyor. Modern romantizmin en seçkin örneği olan bu kelepçe, stilinize taze bir soluk getiriyor.