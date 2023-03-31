Altın Yuvarlak Baget Yüzük T85 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.76 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist zevk anlayışını yansıtan altın baget yüzükler, şıklığı ve zarifliği bir arada sunuyor. En özel anlarınıza eşlik edecek bu yüzükler, sade ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Altın baget yüzükler ile tarzınızı tamamlayın ve kendinizi özel hissedin.