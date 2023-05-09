0.35 Karat Pırlanta Baget Küpe T3628 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.78 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal şıklığı yansıtan pırlanta baget küpe ile tarzınızı tamamlayın. Zarif tasarımı ve yüksek kalitesiyle dikkat çeken bu küpe, her kombininize sofistike bir dokunuş katacak. Şıklığına önem verenler için ideal bir seçenek olan bu pırlanta küpe, her anınızda sizi özel hissettirecek. Şimdi online mağazamızda bulunan bu eşsiz parçayı keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.