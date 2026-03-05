Altın Şans Tılsımlı Yeşil Trend Kolye T9622 Altın, 14 Ayar, 8,28 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın canlandırıcı yeşili ile altının görkemli ışıltısını birleştiren bu tılsımlı kolye, ruhunuza ferahlık veriyor. Şansın her an yanınızda olduğunu hissettiren bu ürün, modern çizgileriyle stilinize mistik bir zarafet katıyor. Hayatın küçük mucizelerine inanan kadınlar için ustalıkla hazırlandı.