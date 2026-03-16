Altın Taşlı Beyaz Mineli Güneş Kolye T9874 Altın, 14 Ayar, 14,65 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yaşamın ve enerjinin kaynağı olan güneş, altının sıcaklığı ve beyazın saflığıyla teninizde yeniden doğuyor. Her bir ışını taşların parıltısıyla süslenen bu kolye, etrafınıza yaydığınız pozitif enerjinin şık bir yansıması. Işığınızı sönmeyecek bir asaletle taçlandırmak isteyenler için eşsiz bir parça.