Altın Zincir Desenli Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B344506
%0
85.272 TL
85.272 TL
PEŞİN FİYATINA 28.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Zincir Desenli Erkek Bileklik T5906
Altın, 14 Ayar, 8,73 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zincir desenli tasarımıyla öne çıkan bu altın erkek bileklik, modern ve güçlü bir görünüm sunar. Minimal çizgileriyle hem klasik hem de çağdaş kombinlere uyum sağlar.
Altın Zincir Desenli Erkek Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 8,73 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Zincir Desenli Erkek Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış maskülen, şık ve dayanıklı bir bilekliktır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken, spor yaparken çıkarılması ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Zincir Desenli Erkek Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Zamansuz tasarımı ile doğum günü, babalar günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda sevdiklerimiz için şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Zincir Desenli Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 28.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
85.272 TL
85.272 TL
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