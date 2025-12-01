Altın Taşlı Çiçek Kolye T9384 Altın, 14 Ayar, 2.84 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Çiçek motifinin naifliği, ışıl ışıl taşların ve altının muazzam beraberliğiyle boynunuzda hayat buluyor. Işıltısıyla stilinizi aydınlatan bu kolye, zarif bir duruş sergilerken aynı zamanda iddialı bir karakter sunuyor. Boynunuza narin bir dokunuş katan bu tasarım, her kıyafetinizi asil bir parıltıyla tamamlıyor.