Altın Taşlı Siyah Mineli Kolye T1118 Altın, 14 Ayar, 11.31 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm şıklığına sahip olan Lizay altın taşlı kolye ile tarzınızı tamamlayın. Bu zarif ve göz alıcı kolye, herhangi bir kıyafete mükemmel bir uyum sağlar. Lizay kalitesiyle tasarlanan bu kolye, sizi her ortamda dikkat çekici kılacak. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu altın taşlı kolye, her kadının gardırobunda olması gereken bir parça.