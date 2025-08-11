Altın Sembol Zincir Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B344975
%0
121.856 TL
121.856 TL
PEŞİN FİYATINA 40.619 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sembol Zincir Erkek Bileklik T5915
Altın, 14 Ayar, 12.45 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sembol detaylı zincir formuyla öne çıkan bu altın erkek bileklik, klasik zincir tasarımına modern bir yorum getirir. Maskülen tarzınızı güçlü bir şıklıkla tamamlar.
Altın Sembol Zincir Erkek Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 12.45 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Sembol Zincir Erkek Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış maskülen, şık ve dayanıklı bir bilekliktır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken, spor yaparken çıkarılması ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Sembol Zincir Erkek Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Zamansuz tasarımı ile doğum günü, babalar günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda sevdiklerimiz için şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Sembol Zincir Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 40.619 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
121.856 TL
121.856 TL
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