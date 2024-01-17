0.22 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Sıralı Kolye T4388 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.10 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yedi zarif taşın kusursuz sırayla dizildiği bu kolye, birlikteliğin ve uyumun sembolü olarak tasarlanmıştır. Işıltısı ve sade çizgisiyle boynun zarafetini vurgular. Anlamlı detaylardan hoşlananlar için güçlü ama ince bir ifadeye sahiptir.