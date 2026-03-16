1.40 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe T9844 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3,1 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.41 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.25 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Zümrüt

Ağırlık: 0.74 Karat

Kesim: Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zümrüdün asaletini pırlantanın ateşiyle çevreleyen bu tasarım, yüzünüze sofistike bir aydınlık kazandırıyor. Modern lüksün ve klasik ustalığın en dengeli birleşimi olan bu parça, kulaklarınızda birer başyapıt gibi ışıldıyor.