0.30 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T9905 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.82 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.30 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade çizgileriyle öne çıkan bu yarımtur yüzük, günlük kullanım için ideal bir ışıltı sunuyor. Pırlantaların ince dizilimi, tasarıma zarif bir hareket katıyor. Minimal ama etkileyici görünümüyle her anınıza eşlik edebilecek özel bir parçadır. Küçük ışıklar, en sessiz anları bile değiştirir.