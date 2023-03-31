1.86 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3189 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.45 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.81 Karat

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ifadenin sanatını taşıyan Pırlanta Safir Yüzük, zarafeti ve estetiği bir araya getiriyor. Bu eşsiz yüzük, her anınıza değer katacak ve tarzınızı yansıtacak. Şimdi siz de şıklığın sanatını keşfedin ve bu benzersiz yüzüğü koleksiyonunuza ekleyin.