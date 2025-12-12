0.60 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T9403 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.24 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.60 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Görselliği ve estetiğiyle büyüleyen bu tektaş, pırlanta sanatının ulaştığı en zarif nokta. Taşın her bir yüzeyinde saklı olan ustalık, ışığın dansıyla hayat buluyor. En özel davetlerin yıldızı olmanızı sağlayacak, iddialı ve kusursuz bir parça.