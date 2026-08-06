Altın Oval Taşlı Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : R168173
%0
21.284 TL
21.284 TL
PEŞİN FİYATINA 7.095 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oval Taşlı Tektaş Yüzük T10780
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.14 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yeni sezonun ilham veren oval taşlı altın tektaş yüzük modeli! Parmağı uzun ve narin gösteren formuyla stilinizi tamamlar, en özel anlarınıza ölümsüz bir anlam katar.
Altın Oval Taşlı Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 7.095 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.284 TL
21.284 TL
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