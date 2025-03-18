Altın Taşlı Çiçek Küpe T5463 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.60 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Taşlı Çiçek Küpe, zarif çiçek tasarımı ve ışıltılı taş detaylarıyla şıklığı ve doğadan ilham alan zarafeti bir araya getiriyor. Günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu göz alıcı aksesuar, stilinize romantik ve sofistike bir dokunuş katıyor. Zamansız bir mücevher!