Altın Köşeli Halka Küpe
Ürün Kodu : E1145846
%0
45.900 TL
45.900 TL
PEŞİN FİYATINA 15.300 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Köşeli Halka Küpe T10565
14 Ayar, Altın, 4.23 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik formların keskin hatlarla yeniden yorumlandığı tasarım, yüze güçlü ve modern bir çerçeve kazandırıyor. İddialı duruşu ve dolgun yapısıyla her ortamda fark yaratan bir estetik sunuyor. Çağdaş stiline karizmatik bir dokunuş.
Altın Köşeli Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 15.300 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.900 TL
45.900 TL
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