0.53 Karat Pırlanta Baget Bileklik T3662 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.03 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta baget bileklik, şıklık sanatının en güzel örneklerinden biridir. Bu zarif ve göz alıcı bileklik, herhangi bir kıyafeti tamamlayarak şıklığınızı tam anlamıyla ortaya çıkarır. Baget kesim pırlantaların muhteşem parlaklığı, bileğinizdeki zarafeti vurgular. Hem özel günlerde hem de günlük hayatta kullanabileceğiniz bu bileklik, tarzınıza sofistike bir dokunuş katar. Şıklık sanatının inceliklerini taşıyan bu bileklik, kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak.