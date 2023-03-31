0.37 Karat Elmas Gerdanlık
Ürün Kodu : DN18946
%0
63.624 TL
63.624 TL
PEŞİN FİYATINA 21.208 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.37 Karat Elmas Gerdanlık T1569
Rose Altın, 8 Ayar, 4.55 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.37 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Lizay Pırlanta'nın benzersiz zarafeti ile tasarlanmış Elmas Gerdanlık, sizin için mükemmel bir seçenek olabilir. Bu özel tasarım, her anınıza değer katarken, Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve şıklığıyla da öne çıkıyor. Siz de bu eşsiz parçayı hemen keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.
0.37 Karat Elmas Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.55 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Gerdanlıktaki elmas taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.37 karat elmas taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, W renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
4- 0.37 Karat Elmas Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Rose altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
5- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar rose altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.37 Karat Elmas Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 21.208 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
63.624 TL
63.624 TL
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