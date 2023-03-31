0.37 Karat Elmas Gerdanlık T1569 Rose Altın, 8 Ayar, 4.55 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Lizay Pırlanta'nın benzersiz zarafeti ile tasarlanmış Elmas Gerdanlık, sizin için mükemmel bir seçenek olabilir. Bu özel tasarım, her anınıza değer katarken, Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve şıklığıyla da öne çıkıyor. Siz de bu eşsiz parçayı hemen keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.