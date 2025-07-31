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Anneler Günü Hediyesi

     

Anneler Günü Altın Hediye Fikirleri
Anneler Günü Pırlanta Hediye Fikirleri
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ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DR182340
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
41.490 TL
41.490 TL
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13.830 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR182585
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
52.490 TL
52.490 TL
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17.497 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB16598
0.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
Aynı Gün Kargo
0.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
39.490 TL
39.490 TL
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13.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB16692
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
69.490 TL
69.490 TL
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23.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR142720
0.28 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Baget Yüzük
33.408 TL
33.408 TL
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11.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147963
0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük
65.880 TL
65.880 TL
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21.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164506
0.30 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Baget Yüzük
27.624 TL
27.624 TL
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9.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33199
0.16 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
25.656 TL
25.656 TL
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8.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120887
0.19 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
24.912 TL
24.912 TL
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8.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36799
0.31 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.31 Karat Pırlanta Trend Kolye
46.728 TL
46.728 TL
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15.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51270
0.19 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.19 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
20.952 TL
20.952 TL
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6.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52091
0.08 Karat Pırlanta Kuğu Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Kuğu Kolye
34.560 TL
34.560 TL
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11.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21198
0.12 Karat Pırlanta Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Kalp Küpe
22.512 TL
22.512 TL
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7.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37948
0.02 Karat Pırlanta C Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta C Harf Kolye
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54977
0.24 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
32.640 TL
32.640 TL
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10.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR155401
0.20 Karat Pırlanta Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Kalp Yüzük
45.936 TL
45.936 TL
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15.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29922
0.32 Karat Pırlanta Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.32 Karat Pırlanta Kalp Küpe
40.920 TL
40.920 TL
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13.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N173097
Altın Anne Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Anne Trend Kolye
17.408 TL
17.408 TL
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5.803 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43936
0.22 Karat Pırlanta Trend Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.22 Karat Pırlanta Trend Çiçek Kolye
47.045 TL
47.045 TL
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15.682 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B341877
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
28.358 TL
28.358 TL
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9.453 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098528
Altın Anne ve Kız Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Anne ve Kız Taşlı Kolye
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24029
0.17 Karat Pırlanta Çiçek Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.17 Karat Pırlanta Çiçek Trend Küpe
26.028 TL
26.028 TL
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8.676 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08252
0.17 Karat Pırlanta Trend Çiçek Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.17 Karat Pırlanta Trend Çiçek Bileklik
30.305 TL
30.305 TL
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10.102 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N118293
Altın Anne Sevgisi Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Anne Sevgisi Kolye
14.688 TL
14.688 TL
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4.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1234
1.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
141.888 TL
141.888 TL
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47.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51774
0.01 Karat Pırlanta Trend Yonca Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Trend Yonca Kolye
16.200 TL
16.200 TL
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5.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM124
0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
44.448 TL
44.448 TL
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14.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098535
Altın Anne ve Bebek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Anne ve Bebek Kolye
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54563
0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye
22.872 TL
22.872 TL
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7.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39038
0.18 Karat Elmas Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.18 Karat Elmas Küpe
27.936 TL
27.936 TL
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9.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR84780
0.17 Karat Elmas Damla Tria Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.17 Karat Elmas Damla Tria Yüzük
24.936 TL
24.936 TL
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8.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE06180
0.04 Karat Pırlanta Damla Rose Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.04 Karat Pırlanta Damla Rose Küpe
18.432 TL
18.432 TL
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6.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167869
Altın Çift Taraflı Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Taraflı Kalp Kolye
20.128 TL
20.128 TL
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6.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148585
0.15 Karat Pırlanta Taşlı Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Taşlı Baget Yüzük
31.056 TL
31.056 TL
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10.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B294075
Altın Baget Sıralı Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Baget Sıralı Bileklik
39.032 TL
39.032 TL
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13.011 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31018
0.13 Karat Pırlanta Efektli Yuvarlak Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Efektli Yuvarlak Kolye
36.072 TL
36.072 TL
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12.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35287
1.31 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.31 Karat Pırlanta Safir Küpe
34.536 TL
34.536 TL
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11.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37270
1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe
31.752 TL
31.752 TL
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10.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34425
0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
15.048 TL
15.048 TL
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5.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE38841
0.10 Karat Pırlanta Taşlı Yıldız Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Taşlı Yıldız Küpe
37.152 TL
37.152 TL
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12.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1261
0.60 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
67.656 TL
67.656 TL
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22.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148871
0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük
34.056 TL
34.056 TL
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11.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158479
0.02 Karat Pırlanta Damla Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.02 Karat Pırlanta Damla Trend Yüzük
14.832 TL
14.832 TL
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4.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186929
0.50 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
47.989 TL
47.989 TL
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15.996 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147635
0.40 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.40 Karat Pırlanta Baget Yüzük
56.760 TL
56.760 TL
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18.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35101
0.45 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.45 Karat Pırlanta Baget Kolye
63.432 TL
63.432 TL
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21.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR177046
0.33 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.33 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
53.712 TL
53.712 TL
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17.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31301
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye
32.544 TL
32.544 TL
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10.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40063
0.01 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye
11.496 TL
11.496 TL
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3.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58371
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye
21.192 TL
21.192 TL
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7.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21922
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Markiz Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Markiz Küpe
17.352 TL
17.352 TL
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5.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20403
0.14 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Küpe
22.200 TL
22.200 TL
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7.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31460
0.30 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Baget Küpe
34.296 TL
34.296 TL
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11.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM125
0.50 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
76.272 TL
76.272 TL
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25.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11238
0.71 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Safir Bileklik
44.712 TL
44.712 TL
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14.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18167
0.25 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.25 Karat Elmas Kolye
45.048 TL
45.048 TL
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15.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19011
1.00 Karat Elmas Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.00 Karat Elmas Safir Kolye
27.576 TL
27.576 TL
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9.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57948
0.04 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.04 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
13.512 TL
13.512 TL
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4.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55002
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Yıldız Kolye
21.936 TL
21.936 TL
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7.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50814
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Baget Kolye
31.080 TL
31.080 TL
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10.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49774
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye
14.352 TL
14.352 TL
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4.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49209
0.01 Karat Pırlanta Göz Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Göz Trend Kolye
33.528 TL
33.528 TL
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11.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49750
0.47 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Yakut Kolye
51.408 TL
51.408 TL
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17.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152517
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük
14.136 TL
14.136 TL
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4.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147196
0.13 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Baget Yüzük
32.736 TL
32.736 TL
Sepete Ekle
10.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147515
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
48.490 TL
48.490 TL
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16.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13719
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik
33.437 TL
33.437 TL
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11.146 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29171
0.24 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Baget Küpe
44.496 TL
44.496 TL
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14.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54975
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye
35.616 TL
35.616 TL
Sepete Ekle
11.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151563-G
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük
33.816 TL
33.816 TL
Sepete Ekle
11.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET12451
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
12.648 TL
12.648 TL
Sepete Ekle
4.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150305
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük
29.184 TL
29.184 TL
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9.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR141014
0.43 Karat Pırlanta Ametist Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.43 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
27.000 TL
27.000 TL
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9.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47278
0.14 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
31.368 TL
31.368 TL
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10.456 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23094
2.66 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.66 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe
18.456 TL
18.456 TL
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6.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23305
5.17 Karat Pırlanta Fancy Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
5.17 Karat Pırlanta Fancy Küpe
20.640 TL
20.640 TL
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6.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110377
2.63 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.63 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
24.816 TL
24.816 TL
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8.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63548
0.10 Karat Pırlanta Sonsuzluk Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Sonsuzluk Kolye
22.968 TL
22.968 TL
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7.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47380
0.22 Karat Pırlanta Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.22 Karat Pırlanta Kalp Kolye
44.592 TL
44.592 TL
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14.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR178169
0.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük
38.088 TL
38.088 TL
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12.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52472
0.12 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Baget Kolye
19.920 TL
19.920 TL
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6.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24134
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
31.632 TL
31.632 TL
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10.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53214
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye
21.264 TL
21.264 TL
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7.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR132687
0.19 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük
43.176 TL
43.176 TL
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14.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25207
0.31 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Baget Küpe
28.512 TL
28.512 TL
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9.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13257
0.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik
20.064 TL
20.064 TL
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6.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28309
0.64 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Safir Küpe
17.352 TL
17.352 TL
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5.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E158896
Altın Damla Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Taşlı Küpe
16.728 TL
16.728 TL
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5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B272228
Altın At Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın At Bileklik
16.796 TL
16.796 TL
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5.599 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R127146
Altın Mavi Taşlı Ok Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mavi Taşlı Ok Yüzük
25.432 TL
25.432 TL
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8.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R145333
Altın Mineli Göz Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mineli Göz Yüzük
23.800 TL
23.800 TL
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7.933 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00910
Altın Yuvarlak Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Yuvarlak Şahmeran Bileklik
20.400 TL
20.400 TL
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6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B357268
Altın Balık Sırtı Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Balık Sırtı Zincir Bileklik
65.892 TL
65.892 TL
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21.964 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E153704
Altın Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Küpe
15.368 TL
15.368 TL
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5.123 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B272227
Altın Kedi Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Kedi Bileklik
17.204 TL
17.204 TL
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5.735 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B231002
Altın Çift Zincir Damla Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Zincir Damla Bileklik
14.688 TL
14.688 TL
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4.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R087893
Altın Çift Renk Yıldız Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Renk Yıldız Yüzük
14.008 TL
14.008 TL
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4.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R127158
Altın Renkli Taşlı Üçgen Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Renkli Taşlı Üçgen Yüzük
24.344 TL
24.344 TL
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8.115 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148284
Altın İki Renk Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın İki Renk Halka Küpe
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit

Hayatımızdaki en özel insanlardan biri olan anneler, sevgileri ve fedakârlıklarıyla her zaman yanımızda olan en değerli varlıklardır. Bizi büyüten, destekleyen ve her koşulda yanımızda olan annelerimizi mutlu etmek için yılın en anlamlı zamanlarından biri ise anneler günüdür. Bu özel gün, annelerimize olan sevgimizi ve minnettarlığımızı göstermek için güzel bir fırsat sunar.

Her yıl birçok kişi anneler günü hediyesi seçerken annesini mutlu edecek ve ona kendisini özel hissettirecek bir hediye arar. Çünkü anneler için alınan hediyeler yalnızca bir eşya değil, aynı zamanda sevginin en güzel ifadelerinden biridir. Bu nedenle anneler günü için hediye seçerken hem estetik hem de kalıcı bir değere sahip seçenekler ön plana çıkar.

Mücevherler, anneler günü için en çok tercih edilen hediyeler arasında yer alır. Şık bir kolye, zarif bir yüzük veya anlamlı bir bileklik, annenizin günlük stiline şıklık katarken aynı zamanda sizin için değerli bir hatıra olabilir. Lizay Pırlanta’nın özenle hazırlanan koleksiyonunda yer alan mücevher modelleri, farklı zevklere hitap eden tasarımlarıyla anneler günü hediyeleri arasında dikkat çeken seçenekler sunar.

Eğer siz de anneler günü hediyesi ne alınır diye düşünüyorsanız, pırlanta ve altın takılar zarif ve şık bir alternatif olabilir. Zamansız tasarımları sayesinde uzun süre kullanılabilen bu mücevherler, anneler için oldukça özel bir hediye seçeneği sunar.

Anneler Günü Hediyesi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Anneler günü hediyesi seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, hediyenin annenizin tarzına ve kişisel zevklerine uygun olmasıdır. Her annenin stil anlayışı farklıdır. Bazıları sade ve minimal tasarımları tercih ederken bazıları daha dikkat çekici ve gösterişli takıları sevebilir. Bu nedenle anneler günü hediye fikirleri arasında seçim yaparken annenizin günlük stilini göz önünde bulundurmak oldukça önemlidir.

Bir diğer önemli kriter ise hediyenin anlamlı ve kalıcı olmasıdır. Özellikle mücevherler, uzun yıllar kullanılabilen ve duygusal değeri yüksek hediyeler arasında yer alır. Pırlanta veya altın takılar yalnızca estetik bir aksesuar değil, aynı zamanda sevginizi temsil eden özel bir hatıra olabilir.

Ayrıca hediyenin kaliteli ve güvenilir bir markadan seçilmesi de önemlidir. Sertifikalı ve kaliteli mücevherler uzun yıllar kullanılabilir ve değerini korur. Bu nedenle anneler günü hediyesi seçerken güvenilir bir mücevher markasını tercih etmek doğru bir karar olacaktır.

Annenizin günlük yaşamda kullanabileceği zarif bir takı, onun için oldukça anlamlı bir hediye olabilir. Bu nedenle hem şık hem de kullanışlı tasarımlar anneler günü hediye önerileri arasında her zaman ön plana çıkar.

Anneler Günü İçin En Çok Tercih Edilen Hediyeler

Anneler günü yaklaşırken birçok kişi annesine kendisini özel hissettirecek anlamlı bir hediye arayışına girer. Bu özel gün için seçilen hediyeler, sevginin ve minnettarlığın güzel bir ifadesi olarak görülür. Bu nedenle anneler günü hediyesi seçerken hem estetik hem de duygusal değeri olan seçenekler tercih edilir.

Anneler günü için en çok tercih edilen hediyeler arasında zarif takılar önemli bir yer tutar. Pırlanta kolyeler, şık yüzükler, zarif bileklikler ve küpeler anneler için hem şık hem de kullanışlı hediyeler arasında bulunur. Özellikle pırlanta takılar, zamansız tasarımları ve ışıltılı görünümleri sayesinde anneler günü hediyeleri arasında oldukça popülerdir.

Minimal tasarıma sahip takılar günlük kullanım için oldukça uygundur. Bunun yanında taş detaylarıyla zenginleştirilen daha dikkat çekici modeller de özel günlerde şıklığı tamamlayan zarif aksesuarlar olabilir. Bu nedenle farklı tarzlara hitap eden mücevher seçenekleri anneler günü hediye önerileri arasında sıkça tercih edilir.

Lizay Pırlanta koleksiyonunda yer alan kolye, yüzük, bileklik ve küpe modelleri; zarif tasarımları ve kaliteli işçilikleriyle anneler günü için oldukça şık alternatifler sunar.

Annenizi Mutlu Edecek Takı Hediye Önerileri

Anneler günü için hediye seçerken hem zarif hem de kullanışlı bir takı tercih etmek oldukça önemlidir. Günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilen takılar anneler için çok daha anlamlı bir hediye olabilir. Bu nedenle anneler günü hediye önerileri arasında zarif mücevherler her zaman ön plana çıkar.

Kolye modelleri anneler günü için en popüler hediyelerden biridir. Zarif bir pırlanta kolye, annenizin günlük kombinlerine şık bir dokunuş katabilir. Özellikle sade ve minimal tasarımlar annelerin en çok tercih ettiği modeller arasında yer alır.

Bunun yanı sıra bileklik modelleri de oldukça şık bir hediye alternatifi sunar. İnce ve zarif bir bileklik hem günlük kullanım hem de özel günler için ideal bir aksesuar olabilir. Aynı şekilde küpe modelleri de anneler günü için tercih edilen hediyeler arasında yer alır.

Yüzük modelleri ise daha anlamlı ve kalıcı hediyeler arasında bulunur. Zarif bir pırlanta yüzük, annenizin her taktığında sizi hatırlayacağı özel bir hediye olabilir.

Bu nedenle kolye, yüzük, küpe veya bileklik gibi mücevher seçenekleri anneler günü hediye fikirleri arasında en çok tercih edilen alternatifler arasında yer alır.

Anneler Günü İçin Zamansız ve Anlamlı Hediyeler

Anneler günü için hediye seçerken zamansız tasarımlara sahip ürünleri tercih etmek oldukça avantajlıdır. Zamansız mücevherler yıllar geçse bile şıklığını korur ve uzun süre keyifle kullanılabilir.

Pırlanta takılar bu açıdan oldukça özel bir yere sahiptir. Işıltılı görünümleri ve klasik tasarımları sayesinde pırlanta mücevherler her dönem popülerliğini korur. Bu nedenle anneler günü hediyesi olarak tercih edilen pırlanta takılar hem şık hem de değerli bir seçenek sunar.

Sevgiyle seçilmiş bir mücevher, annelerin yıllar boyunca kullanabileceği anlamlı bir hatıraya dönüşebilir. Zarif bir kolye, şık bir yüzük veya ince bir bileklik annenizin stiline değer katarken aynı zamanda bu özel günün güzel bir hatırası olabilir.

Lizay Pırlanta’nın özenle tasarlanan koleksiyonunda yer alan mücevherler, zarif tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle anneler günü için özel seçenekler sunar. Bu anneler gününde annenize yalnızca bir hediye değil, aynı zamanda sevginizi ifade eden değerli bir hatıra armağan edebilirsiniz.



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