0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Oval Kolye T10162 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.05 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.07 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Zümrüt

Ağırlık: 0.24 Karat

Kesim: Oval

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zümrüdün büyüleyici yeşil tonları ve pırlantanın göz alıcı ışıltısı bu tasarımda kusursuz bir uyum yakalıyor. Oval formun klasik zarafeti, kolyeye asil ve etkileyici bir karakter kazandırıyor. Şıklığını renkli taşların büyüsüyle tamamlamak isteyen kadınlar için özel olarak tasarlanmıştır.