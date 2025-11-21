0.80 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T9333 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.91 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.80 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın en özel formlarından biri olan damla kesim, bu tasarımda adeta bir ışık şelalesine dönüşüyor. Göz alıcı büyüklüğü ve kusursuz simetrisiyle parmağınızda iddialı bir duruş sergileyen bu yüzük, zarafeti ihtişamla harmanlıyor. En özel anlarınızın şahidi olacak, bakışları üzerine çeken büyüleyici bir imza parça.