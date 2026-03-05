0.29 Karat Pırlanta Trend Yüzük T9541 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.83 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,29 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizmin en parlak haliyle tanışın; bu özel tasarım, pırlantanın tekil ışıltısını odağa alarak sadeliği asaletle birleştiriyor. Beyaz altının pürüzsüz yüzeyi, merkezdeki taşın görkemini ön plana çıkarırken stilinize zahmetsiz bir zarafet katıyor. Her gününüze ve her kombinine uyum sağlayacak kadar esnek, sizi özel hissettirecek kadar değerli.