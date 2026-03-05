0.80 Karat Pırlanta Trend Baget Yüzük T9565 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.32 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,2 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,07 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,53 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Katmanlı yapısı ve dikey pırlanta dizilimleriyle dikkat çeken bu tasarım, görkemli bir ışık kulesini andırıyor. Baget kesimin karakteristik yansımaları, yüzüğün modern formuyla birleşerek güçlü bir stil ifadesine dönüşüyor. Hem klasik hem çağdaş tarzlara kolayca uyum sağlayan bu özel tasarım, her ortamda farkınızı ortaya koyar.