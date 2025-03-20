Altın Baget Tamtur T5516 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.02 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Baget Tamtur, zarif baget kesim taşlarıyla baştan sona ışıltı sunan zamansız bir tasarıma sahiptir. Şık ve sofistike yapısıyla her stile uyum sağlayan bu özel yüzük, stilinize göz alıcı bir dokunuş katıyor. Günlük ve özel anlar için mükemmel bir seçim!