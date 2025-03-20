Altın Baget Tamtur
Ürün Kodu : R128768
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20.876 TL
20.876 TL
PEŞİN FİYATINA 6.959 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Baget Tamtur T5516
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.02 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Baget Tamtur, zarif baget kesim taşlarıyla baştan sona ışıltı sunan zamansız bir tasarıma sahiptir. Şık ve sofistike yapısıyla her stile uyum sağlayan bu özel yüzük, stilinize göz alıcı bir dokunuş katıyor. Günlük ve özel anlar için mükemmel bir seçim!
Altın Baget Tamtur Sıkça Sorulan Sorular
1- Tamtur yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.02 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- İade veya beden değişikliği mümkün müdür?
2- Tamtur ve alyans modeller siparişinize özel üretim olduğundan ölçü değişikliği yapılamamakta ve iade edilememektedir. Sipariş öncesinde yüzük ölçüsünün doğru tespit edilmesi önerilir.
3- Düğün töreni için uygun mudur?
3- Altın Baget Tamtur, düğün, nişan ve söz törenleri için idealdir. Zarif tasarımı ve 14 ayar beyaz altın kalitesiyle ömür boyu taşınabilecek bir mücevherdir.
4- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın tamtur yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak silmek yeterlidir. Yılda bir kez kuyumcuda profesyonel temizlik yaptırılması önerilir.
5- Farklı parmak ölçüsü için sipariş verilebilir mi?
5- Evet, farklı parmak ölçüleri için özel üretim yapılmaktadır. Sipariş sırasında parmak ölçüsünü belirtmek yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Baget Tamtur
PEŞİN FİYATINA 6.959 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
20.876 TL
20.876 TL
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