1.31 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Küpe T9788 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1,94 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.10 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Lab. Fancy

Ağırlık: 1.21 Karat

Kesim: Markiz Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sarı tonlarındaki "fancy" markiz taşların oluşturduğu bu çiçek formu, kulaklarınızda güneşin en sıcak ve nadide yansımasını barındırıyor. Her bir yaprağın markiz kesimle hayat bulduğu bu tasarım, pırlantanın oyunbaz ve enerjik tarafını sergiliyor. Doğanın en ışıltılı çiçeğini üzerinizde taşımanızı sağlayan, karakter sahibi ve özgün bir çift.