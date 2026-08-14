Altın Pembe Dokunuş Yüzük
Ürün Kodu : R168614
%0
35.700 TL
35.700 TL
PEŞİN FİYATINA 11.900 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Pembe Dokunuş Yüzük T10867
14 Ayar, Altın, 3.28 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pembenin en narin tonu, altının sıcak parıltısıyla parmağınızda canlanıyor. Altın Pembe Dokunuş Yüzük, elinizde süzülen romantik ve sanatsal bir bahar esintisi.
Altın Pembe Dokunuş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.900 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.700 TL
35.700 TL
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