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ÇOCUK KÜPESİ

      

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Ürün Kodu :  E1143216
Altın Kuş Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kuş Çocuk Küpe
14.144 TL
14.144 TL
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4.715 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148258
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe
16.252 TL
16.252 TL
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5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1143196
Altın Motosiklet Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Motosiklet Çocuk Küpe
15.028 TL
15.028 TL
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5.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1131816
Altın Çiçek Taşlı Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çiçek Taşlı Çocuk Küpe
17.816 TL
17.816 TL
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5.939 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1143200
Altın Kaplumbağa Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kaplumbağa Çocuk Küpe
16.728 TL
16.728 TL
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5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137415
Altın Çocuk Mavi Yonca Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Mavi Yonca Küpe
18.088 TL
18.088 TL
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6.029 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1106293
Altın Uçan Balonlar Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Uçan Balonlar Çocuk Küpe
12.784 TL
12.784 TL
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4.261 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E164845
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe
14.144 TL
14.144 TL
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4.715 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1143025
Altın Çocuk Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Halka Küpe
8.500 TL
8.500 TL
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2.833 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149969
Altın Balık Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Balık Çocuk Küpe
6.800 TL
6.800 TL
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2.267 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1127704
Altın Uğur Böceği Taşlı Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Uğur Böceği Taşlı Çocuk Küpe
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E198270
Altın Kelebek Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kelebek Çocuk Küpe
12.852 TL
12.852 TL
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4.284 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1117949
Altın Mavi Kelebek Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Kelebek Çocuk Küpe
14.892 TL
14.892 TL
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4.964 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E129745
Altın Taşlı Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Aynı Gün Kargo
Altın Taşlı Çocuk Küpe
10.336 TL
10.336 TL
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3.445 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149966
Altın Papatya Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Papatya Çocuk Küpe
7.616 TL
7.616 TL
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2.539 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E143774
Altın Kelebek Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kelebek Çocuk Küpe
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E150684
Altın Çiçek Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çiçek Çocuk Küpe
14.348 TL
14.348 TL
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4.783 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149538
Altın Balon Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Balon Çocuk Küpe
8.500 TL
8.500 TL
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2.833 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130247
Altın Lacivert Nazar Sallantılı Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Lacivert Nazar Sallantılı Çocuk Küpe
15.504 TL
15.504 TL
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5.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E198145
Altın Pati Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Pati Çocuk Küpe
16.252 TL
16.252 TL
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5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130299
Altın Pembe Nazar Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Pembe Nazar Çocuk Küpe
17.680 TL
17.680 TL
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5.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E198255
Altın Mavi Yonca Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Yonca Çocuk Küpe
16.184 TL
16.184 TL
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5.395 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130556
Altın Mavi Nazar Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Nazar Çocuk Küpe
9.044 TL
9.044 TL
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3.015 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149555
Altın Kalp Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kalp Çocuk Küpe
7.344 TL
7.344 TL
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2.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E150707
Altın Kalp Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kalp Çocuk Küpe
13.056 TL
13.056 TL
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4.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E150691
Altın Kiraz Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kiraz Çocuk Küpe
15.232 TL
15.232 TL
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5.077 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E143775
Altın Nazar Kalp Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Kalp Çocuk Küpe
14.688 TL
14.688 TL
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4.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130767
Altın Pembe Büyük Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Pembe Büyük Çocuk Küpe
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130494
Altın Mavi Nazar Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Nazar Çocuk Küpe
8.636 TL
8.636 TL
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2.879 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148254
Altın Papatya Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Papatya Çocuk Küpe
14.892 TL
14.892 TL
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4.964 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130172
Altın Kırmızı Nazar Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kırmızı Nazar Çocuk Küpe
8.024 TL
8.024 TL
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2.675 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E146222
Altın Uğur Böceği Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Uğur Böceği Çocuk Küpe
15.504 TL
15.504 TL
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5.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149539
Altın Kar Tanesi Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kar Tanesi Çocuk Küpe
8.840 TL
8.840 TL
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2.947 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148250
Altın Çilek Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çilek Çocuk Küpe
15.232 TL
15.232 TL
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5.077 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130112
Altın Mavi Nazar Sallantılı Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Nazar Sallantılı Çocuk Küpe
15.504 TL
15.504 TL
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5.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149550
Altın Çok Renkli Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çok Renkli Çocuk Küpe
7.684 TL
7.684 TL
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2.561 TL x 3 Taksit

Çocuk küpeleri altından üretilen özel tasarımlarıyla öne çıkan takılar arasında sayılır. Zarif tasarımlarıyla çocukların renkli dünyalarını yansıtan küpe çeşitleri herkesin beğenisine hitap eden alternatifleriyle ilgi görür. Özgün takıları sevenlerin dikkatini çeken birbirinden farklı modelleri inceleyerek sevdiklerinize hediye alabilirsiniz. Işıltılı taşlı modellerden sevimli figürlü küpelere kadar özenle üretilen çocuk küpe alternatiflerini Lizay Pırlanta’nın seçkin tasarımları arasından seçmeniz mümkündür.

Çocuk Küpelerinin Özellikleri Nelerdir?

Çocukların veya bebeklerin kulağına küpe takılması için ebeveynlerin tercihleri önemlidir. Çocuğunu/bebeğini küpe takarak süslemek isteyenlerin tercihi altın küpelerden yana olur. Yaş grubunu dikkate alarak çocuğunuza uygun bir küpe seçebilirsiniz. Küçük yaştakilerin daha sağlıklı olarak kullanabileceği bebek altın küpe modelleri arasında kulağa tamamen yapışan vidalı seçenekler öne çıkar. Yaşı biraz daha büyüdüğünde sallantılı çocuk altın küpe modellerini kullanabilirsiniz. Çocuklarınızın özel günlerde ya da günlük hayatta birbirinden güzel küpe modelleriyle şık bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

Çocuk Küpe Modelleri Nelerdir?

Çocukların ve anne/babaların zevkine hitap eden modeller farklı duruşlarıyla modern aksesuarlardır. Altın tasarımlar parıltılarıyla göz doldurur. Çocukların kulak yapısına uygun şekilde üretilen küpe modelleri kullanışlı özellikleriyle beklentileri karşılar. Çocuk küpe modelleri şöyle sıralanabilir:

  • Vidalı Çocuk Küpe Modelleri: Nazar boncuğunun pozitif enerjisini yansıtan küpe modelleri ışıltısıyla öne çıkar. Pembe, mavi, kırmızı ve daha pek çok renk seçeneğiyle alışılmışın dışında seçimler yapmanıza fırsat sunar. Kulağa tamamen yapışık olarak kullanılan altın bebek küpesi modelleri hem görüntüsü hem de kullanışlı olması sebebiyle ailelerin tercih ettikleri ürünlerdir. Vidalı tasarımlar kolay çıkmayan yapısıyla küpeleri güvenli bir hâle getirir. Her yaş grubuna uygun olan Nazar Boncuklu Çocuk Küpeleri uzun yıllar kullanılabilecek zamansız aksesuarlar arasındadır.

  • Klipsli Çocuk Küpe Modelleri: Meyve, çiçek, kalp, güneş gibi çocukların renkli hayal güçlerini destekleyen küpe modelleri mevcuttur. Küpeyi taktıktan sonra klipsi kapatınca kilitlenir ve hareket sırasında çıkma/düşme gibi riskler yaşamazsınız. Altın küpelerin renkli detaylarla süslenmesi sonucu ortaya çıkan tasarımlar, çocuklarınızı daha sevimli gösterir. Kıyafet kombinleriyle uyumlu bir şekilde takabileceği modeller sayesinde küçük yaştan itibaren stil sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.

  • Halka Küpeler: Klasik küpe modelleri arasında öne çıkan halka altın çocuk küpesi, küçük detaylarla süslenerek çocuklara uygun hâle getirilir. Renkli motifler, desenler ve taşlarla zarafeti yansıtan modellerdir. Doğum günü, özel organizasyonlar ve davetlerde kıyafetlerine renk katan tasarımlarla göz alıcı görünmelerini sağlayabilirsiniz. Çocuğun yaşına uygun modelleri tercih ettiğinizde masum bir güzellik elde edebilirsiniz.

  • Sallantılı Küpeler: Minik kalpli, yıldızlı, kar desenli sallantılı küpe modelleri kız çocuklarının beğenisini kazanır. Uç kısmı sallanan modeller, hareketli bölümleriyle dikkat çeker. Farklı renk ve desen seçeneğiyle göz dolduran sallantılı küpe modelleri, hediye olarak verebileceğiniz ürünlerdir.

  • Taşlı Küpe Modelleri: Renkli ya da parlak taşlarla süslenen küpeler, çocuklar tarafından sevilen seçeneklerdir. Parıltısını yansıtan modeller şık elbiselerle eşsiz bir uyum sergiler. Modayı yakından takip eden aksesuar tutkunlarının takı dolabında mutlaka olması gereken küpe alternatifleri arasında Mavi Taşlı Küpe Modeli öne çıkar.

Çocuklar için Küpe Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Çocuk küpe modelleri, altının parlaklığıyla ve minimalist dokunuşlar sağlayan çarpıcı tasarımlarıyla beğeni kazanır. Küçük kız bebek ve çocukların ışıltısını destekleyen renkli modeller arasından seçim yaparken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Çocuk küpesinin sağlıklı olabilmesi amacıyla altından üretilmesi gerekir.

  • Çocuğun yaşına ve yüzüne uygun büyüklükte modelleri tercih ettiğinizde hem görsel olarak hem de kullanım açısından avantaj sağlar.

  • Bebeklik çağındakiler için vidalı, daha büyük çocuklar için klipsli modeller tercih edilebilir. Vida ve klips takıldıktan sonra kolaylıkla çıkmaz ve güvenli bir kullanım için ideal özelliklere sahiptir.

  • Küpe üzerindeki renkli bölümler veya desenler, çocuğun ilgisini çeken sevdiği şekillerden olabilir.

  • Küpenin yumuşak hatlı tasarımlardan seçilmesi de önemlidir.

  • Dayanıklı ve kaliteli malzemelerden üretilen küpe çeşitleri uzun yıllar güvenle kullanılabilir.

  • Kulaklarında ağırlık yapacak modeller yerine daha hafif tasarımlar tercih edildiğinde bebek ve çocuklar küpe takarken rahatsızlık duymaz.

Altın Çocuk Küpelerinin Fiyatları

Küpe çeşitlerinin fiyatları; altın ayarı, taşlı olması, büyüklüğü, tasarım detayları gibi farklı konular dikkate alınarak belirlenir. Vidalı kulağa oturan minimalist modellerle taşlı özel tasarımların fiyatı farklılık gösterir. Çocuklara hediye olarak verilebilecek altın küpe çeşitleriyle ışıltılarını ortaya çıkarmalarını sağlayabilirsiniz. Altının parıltısıyla göz dolduran birbirinden güzel modeller arasından çocuğunuzun zevkine uygun olanı belirlemeniz mümkündür.

Çocukların doğum gününde verebileceğiniz küpe modelleri, nazar boncuklu seçeneklerden kar tanesi gibi desenlere kadar geniş bir yelpazede üretilir. Kıyafetlerini ve tarzını tamamlayan modelleri günlük olarak kullanma şansı vardır. Küpelere ek olarak yeni doğanlara hediye edebileceğiniz bebek künyeleri de sevilen takılar arasındadır. Günün anlamına uygun zarif takı tasarımlarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Lizay Pırlanta’nın birbirinden eşsiz mücevher modelleri inceleyerek ayrıcalıklı fiyatlarla sepetinize ekleyip satın alabilirsiniz. Stilinizi öne çıkaracak ve kişiliğinizi yansıtacak takı çeşitleriyle her zaman şık ve modern görünebilirsiniz.

Çocuk Küpesi Alırken Kilit Mekanizması Neden Önemlidir?
Çocuk küpesi alırken kilit mekanizması önemlidir çünkü küçük çocuklar hareketlidir ve takılarının güvenliği gereklidir. Kilit mekanizması, küpenin kulağından düşmesini engelleyerek güvenliği artırır ve kaybolmasını önler. Ayrıca, cilde zarar vermemesi için düzgün ve pürüzsüz olmasına dikkat edilmelidir. Yaygın güvenli kilit mekanizmaları arasında "yivli" ve "toplu" mekanizmalar bulunur.
Çocuk Küpesi Bakımı Nasıl Yapılır?
Çocuk küpelerinin bakımı, ılık su ve nazik sabunla temizlenerek yapılabilir. Sert kimyasal temizlik ürünlerinden kaçınılmalıdır. Taşlı modellerde taşların güvenliğine dikkat edilmelidir. Küpeler darbe alabilecek yerlerden uzak tutulmalı ve yumuşak bir kutuda saklanmalıdır. Takıldıktan sonra, çocukların ciltlerini tahriş etmemesi için kulağı sık sık kontrol etmelisiniz.
Çocuk Küpesi Hediye Olarak Tercih Edilir mi?
Çocuk küpeleri hediye olarak tercih edilir. Özellikle doğum günü, bebek hediyesi veya özel günlerde küçük kız çocukları için zarif ve anlamlı bir hediye olabilir. Küpeler, ailelerin bebeklerine özel takı olarak sunabilecekleri anlamlı bir hatıra niteliği taşır.
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