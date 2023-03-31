0.89 Karat Pırlanta Yakut Küpe T2375 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.10 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.60 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ve şık tasarımıyla üretilen Pırlanta Yakut Küpe ile her anınıza zarafet katın. Bu eşsiz parça, sizin için özel olarak tasarlandı. Şimdi Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonunu keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.