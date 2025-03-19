Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye T5479 Altın, 14 Ayar, 8.05 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye, zarif taş detayları ve anlamlı tasarımıyla şıklığı ve doğadan ilham alan zarafeti bir araya getiriyor. Günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu eşsiz aksesuar, stilinize şans ve sofistike bir dokunuş katıyor. Zamansız ve göz alıcı bir mücevher!