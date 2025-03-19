Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye
Ürün Kodu : N147643
%0
82.960 TL
82.960 TL
PEŞİN FİYATINA 27.653 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye T5479
Altın, 14 Ayar, 8.05 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye, zarif taş detayları ve anlamlı tasarımıyla şıklığı ve doğadan ilham alan zarafeti bir araya getiriyor. Günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu eşsiz aksesuar, stilinize şans ve sofistike bir dokunuş katıyor. Zamansız ve göz alıcı bir mücevher!
Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 8.05 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- İlk takı hediyesi için uygun mudur?
5- Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi hayatımızın özel anlarında şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye
PEŞİN FİYATINA 27.653 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
82.960 TL
82.960 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : E1118205
Altın Taşlı Halka Küpe
%0
26.860 TL
26.860 TL
Ürün Kodu : L030809
Altın Kalpli Baget Kelepçe
%0
56.236 TL
56.236 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : R160112
Altın Taşlı Kıvrım Yüzük
%0
51.204 TL
51.204 TL