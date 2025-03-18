Altın Sedefli Taşlı Bileklik T5474 Altın, 14 Ayar, 8.82 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Sedefli Taşlı Bileklik, zarif sedef detayları ve ışıltılı taşlarıyla doğal ve sofistike bir şıklık sunuyor. Günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu zarif aksesuar, stilinize zarafet ve ışıltı katıyor. Zamansız tasarımıyla her anınıza eşlik eden göz alıcı bir mücevher!