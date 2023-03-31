Altın Yeşil Mineli Kolye T1202

Altın Yeşil Mineli Kolye
Ürün Kodu : P123322-C038221
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45.220 TL
45.220 TL
PEŞİN FİYATINA 15.073 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yeşil Mineli Kolye T1202Altın, 14 Ayar, 4.60 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın trend kolye, zarafet ve estetik inceliklerin mükemmel bir birleşimidir. Bu şık ve göz alıcı kolyeler, her tarza ve her duruma uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğer siz de şıklığınızı tamamlayacak bir aksesuar arıyorsanız, altın trend kolyeler tam size göre!
Altın Yeşil Mineli Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.60 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Yeşil Mineli Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Yeşil Mineli Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Mine (enamel) tekniği modern kuyumculukta neden yeniden ilgi görüyor?
5- Mine tekniği metal yüzeye cam tozu eritilerek renk elde etme sanatıdır; kökleri antik Mısır ve Bizans dönemine uzanır. Günümüzde dijital üretimin homojenleştirdiği takı dünyasında elle yapılan mine işçiliği benzersizlik ve el sanatı değeri sunması nedeniyle yeniden ön plana çıkmaktadır. Her mine parça soğuma sürecindeki mikro farklılıklar nedeniyle tam anlamıyla tektir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yeşil Mineli Kolye
PEŞİN FİYATINA 15.073 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.220 TL
45.220 TL
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