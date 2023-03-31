Altın Yeşil Mineli Kolye T1202 Altın, 14 Ayar, 4.60 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın trend kolye, zarafet ve estetik inceliklerin mükemmel bir birleşimidir. Bu şık ve göz alıcı kolyeler, her tarza ve her duruma uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğer siz de şıklığınızı tamamlayacak bir aksesuar arıyorsanız, altın trend kolyeler tam size göre!