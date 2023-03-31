Altın Minimal Kalp Kolye T1326 Altın, 14 Ayar, 1.25 gr



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizmle Elegansın İncelikleri ve Ahengi ile tasarlanmış Altın Minimal Kalp Kolye, Lizay'ın zarif ve şık koleksiyonunun bir parçasıdır. Bu kolye, minimalist tasarımıyla dikkat çekerken aynı zamanda elegansıyla da göz kamaştırır. Sadelik ve zarafetin mükemmel bir birleşimi olan bu kolye, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için ideal bir seçimdir.