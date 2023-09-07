0.40 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T4122 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.65 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın modern ve zarif tasarımıyla öne çıkan pırlanta beştaş yüzük, şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek Kaliteli ve özenle işlenmiş pırlantalarla süslenen bu yüzük, her anınıza değer katacak. Lizay Pırlanta güvencesiyle, şıklığınızı en iyi şekilde yansıtacak olan bu yüzüğü hemen keşfedin.