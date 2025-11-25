0.56 Karat Pırlanta Ametist Yüzük T9365 Rose Altın, 14 Ayar, 2.04 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab.Ametist

Ağırlık : 0.49 Karat

Kesim : Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Ametistin asil moru ve pırlantanın berrak parıltısı, bu yüzükte tutkulu bir uyum içerisinde parmağınıza yerleşiyor. Taşın kendine has rengi, altının pürüzsüz yüzeyiyle birleşerek elinize seçkin bir karakter kazandırıyor. Ustalıkla işlenmiş her bir detay, bu parçayı özel anlarınızın en şık şahidi kılıyor.