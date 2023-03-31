0.90 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T2314 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.86 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.90 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ifadeyle tasarlanmış olan Lizay marka pırlanta tektaş küpe ile şıklığınızı tamamlayın. Bu zarif ve göz alıcı küpe, her tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu eşsiz parça, her anınızda size eşlik etmeye hazır. Şimdi Lizay'ın estetik ifadesiyle tasarlanmış bu pırlanta tektaş küpeye sahip olmak için hemen sipariş verin.