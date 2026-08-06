Altın Tasarım Bileklik
Ürün Kodu : B365476
%0
32.708 TL
32.708 TL
PEŞİN FİYATINA 10.903 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tasarım Bileklik T10804
14 Ayar, Altın, 2.85 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Herkesin taktığı modellerden sıkılanlar için özel olarak kurgulanmış karakteristik bir jest. Sevdiklerinize "benzersizsin" mesajını iletmenin en estetik ve ışıltılı yolu.
Altın Tasarım Bileklik
PEŞİN FİYATINA 10.903 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.708 TL
32.708 TL
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