Altın Çift Alyans
Ürün Kodu : M335049-M325246
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%0
55.420 TL
55.420 TL
PEŞİN FİYATINA 18.473 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Çift Alyans T10671
14 Ayar, Altın, 3.80 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ortak bir tarz arayan çiftler için tasarlanan Altın Çift Alyans, göz alıcı şıklığıyla ışıldıyor. Kaliteli işçiliğiyle bir ömür boyu sürecek aşkınıza eşlik etsin.
Altın Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 18.473 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.420 TL
55.420 TL
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