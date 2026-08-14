Altın Beyaz Mineli Silindir Bileklik
Ürün Kodu : B365615
%0
53.788 TL
53.788 TL
PEŞİN FİYATINA 17.929 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Beyaz Mineli Silindir Bileklik T10842
14 Ayar, Altın, 4.95 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Beyaz Mineli Silindir Bileklik, geometrik silindir motiflerini beyazın zamansızlığıyla buluşturuyor. Stilize hatlarıyla kombinlerinize anında rafine bir şıklık katın.
Altın Beyaz Mineli Silindir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 17.929 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
53.788 TL
53.788 TL
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