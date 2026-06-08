0.82 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Trend Küpe
Ürün Kodu : DE39515
%0
72.672 TL
72.672 TL
PEŞİN FİYATINA 24.224 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.82 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Trend Küpe T10304
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.04 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.55 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.27 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yuvarlak formun klasik estetiği, modern detaylarla yeniden yorumlanıyor. Pırlantaların göz alıcı parlaklığı küpeye güçlü bir enerji katarken, dengeli tasarım her stile kolayca uyum sağlıyor. Günün her anında etkileyici görünmek isteyenler için ideal bir parçadır.
0.82 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 24.224 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
72.672 TL
72.672 TL
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