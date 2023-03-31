1.06 Karat Pırlanta Trend Bileklik T915 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.38 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.06 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın incelikle tasarladığı Pırlanta Trend Bileklik ile şıklığınızı ifade edin. Bu tasarım bileklik, pırlantanın zarafetini ve Lizay Pırlanta'nın sanatsal dokunuşunu bir araya getiriyor. Şık bir ifade sanatı olan bu bileklik, her anınıza değer katmak için mükemmel bir seçim.