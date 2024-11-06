Altın Beş Taşlı Su Yolu Küpe T5279 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2,08 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif taş geçişleriyle tasarlanan bu özel parça, feminen duruşa modern bir dokunuş katıyor. Dengeli formu ve göz alıcı ışıltısıyla dikkat çeken tasarım, her yaşa hitap eden sade ama etkileyici bir tamamlayıcı sunar.