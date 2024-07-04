0.22 Karat Pırlanta Baget Kolye T5029 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.22 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim :Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim :Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Her bakışta kendine hayran bırakan bu tasarım, sade ama etkileyici formuyla klasik zarafeti çağdaş bir dille yorumlar. Göz alıcı ışıltısı ve ince işçiliği sayesinde, kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an yanınızda olacak özel bir tamamlayıcıdır.