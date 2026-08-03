Altın Desenli Çift Alyans
Ürün Kodu : M327485-M327487
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%0
35.972 TL
35.972 TL
PEŞİN FİYATINA 11.991 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Desenli Çift Alyans T10669
14 Ayar, Altın, 2.00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sıradanlıktan uzak, detaylarda gizli bir zarafet. Altın Desenli Çift Alyans, özel işlenmiş dokusuyla ışığı ve aşkınızı her açıdan yansıtıyor. Hikayenize estetik bir imza atın.
Altın Desenli Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 11.991 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.972 TL
35.972 TL
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