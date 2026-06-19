Lacivert Erkek Yüzük
Ürün Kodu : GR03771
%0
8.064 TL
8.064 TL
PEŞİN FİYATINA 2.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Lacivert Erkek Yüzük T10452
Gümüş, 925 Ayar, 11.76 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Derin lacivert tonuyla dikkat çeken bu yüzük, sakin ama güçlü bir karakter yansıtıyor. Denizden ve gece gökyüzünden ilham alan rengi, maskülen tasarımla birleşerek etkileyici bir görünüm oluşturuyor. Klasik aksesuarların dışına çıkmak isteyen erkekler için özgün bir seçenek sunuyor. Bazı renkler yalnızca görülmez, hissedilir.
Lacivert Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 2.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.064 TL
8.064 TL
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