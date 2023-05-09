0.88 Karat Pırlanta Baget Küpe T3629 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.49 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.42 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve şık Pırlanta Baget Küpe, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için mükemmeldir. Eşsiz tasarımıyla dikkat çeken bu küpe, her kadının tarzını tamamlayacak özel bir aksesuardır.