Altın Kalpli Taşlı Halhal
Ürün Kodu : H001472
%0
27.472 TL
27.472 TL
PEŞİN FİYATINA 9.157 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kalpli Taşlı Halhal T10524
14 Ayar, Altın, 2.52 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sevginin en zarif simgesi, parıltılı detayların dinamik enerjisiyle birleşiyor. Işığı yansıtan formlar tasarıma romantik ve canlı bir hava katarken, ince zincir yapısı bilekte kuğu gibi duruyor. Günlük kombinlerinize sıcak ve büyüleyici bir dokunuş ekliyor.
Altın Kalpli Taşlı Halhal
PEŞİN FİYATINA 9.157 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.472 TL
27.472 TL
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