0.97 Karat Pırlanta Baget Yüzük T9352 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.43 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.58 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.39 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Geometrik formların asaletini yansıtan pırlanta bagetler, ışığı doğrusal bir düzenle yansıtarak benzersiz bir görkem yaratıyor. Pırlantanın yan yana dizilişindeki o kusursuz uyum, yüzüğe görkemli bir karakter kazandırıyor. Bu parça, seçkin bir zevkin en ışıltılı ifadesi.